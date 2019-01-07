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Erdoğan ve Putin arasında yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vlidimir Putin arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. İşte iki lider arasında yaşanan o diplomasinin özeti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 08:14
Erdoğan ve Putin arasında yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019 yılının ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması bekleniyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı Türk heyetinin 29 Aralık'ta Rusya'daki temaslarının ardından gözler, iki liderin bir araya geleceği toplantıya çevrildi. Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmelerde, Suriye sorunu başta olmak üzere, S-400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor. Görüşme, Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon açıklamasının ardından Putin ile yapılacak ilk görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

6 zirve 25 görüşme

Erdoğan, Putin ile 2018'de Suriye sorunu başta olmak üzere pek çok konuda hız kesmeyen diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Putin ile 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Liderler ayrıca geçen yıl 6 zirvede bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, 4 Nisan 2018'de Ankara'da, 7 Eylül'de Tahran'daki Türkiye- Rusya-İran Üçlü Zirvesi, 26 Temmuz'da 10. Brezilya-Rusya- Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi, 17 Eylül'de Soçi Zirvesi, 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya Dörtlü Zirvesi, 1 Aralık'ta G20 Liderler Zirvesi olmak üzere toplam 6 zirvede görüştü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 08:14
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. erdoğan
  4. putin
  5. rusya
  6. türkiye

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