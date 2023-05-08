  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SAS komandoları yerli silahlarla imha etti... Nefes kesen anlar

Provokasyonların fitili böyle ateşleniyor! Devleti yok sayan İmamoğlu'na tutanak

Bülent Arınç’tan olay Erdoğan sözleri! Böyle duyurdu

Cübbeli Ahmet Hoca o vaade tepki gösterdi! Bu sizi cehenneme götürür

Dünyada bunun benzeri yok! İşte Türk istihbaratının geldiği nokta… Bakan Soylu müthiş uygulamayı gösterdi

ASELSAN üretti! Kardeş ülke hemen alıp kullanmaya başladı

Ne doğal gaz ne petrol! Çin şaşırttı: Rüzgar enerjisine yatırım, 24,9 milyar yuana! Görülmemiş fırsatlar geliştiriyor

İşte asgari ücret zammı için bomba rakam

İslam Memiş'ten yatırımı olanlara seçim uyarısı! "Bunu yapan kaybeder"

Gaz ve petrol keşifleri sonrası Türkiye’ye görülmemiş teklif: Gelin bizim ülkemizde sondaj yapın
Siyaset Erdoğan ve Cumhur İttifakı için destek istediler!
Siyaset

Erdoğan ve Cumhur İttifakı için destek istediler!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 17:46:00 -
Erdoğan ve Cumhur İttifakı için destek istediler!

Iraklı Türkmen din adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek çağrısında bulundu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen din adamları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek olunması çağrısında bulundu.

Irak Türkmenleri Fatih Din Adamları Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Murat Esat Reşid, seçimlerin sonucunun sadece Türkiye için değil tüm bölge için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Dernek üyesi Reşid, Müslümanların oy kullanma hakkının dini açıdan bir emanet olduğunu ve bu emanetin hakkettiği yere verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Son 20 yılda Türkiye'ye çağ atlatan Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Son yirmi yılda Türkiye'ye huzur ve bölgeye barış getirmek için büyük fedakarlıklar yapan Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanmasını arzuladıklarını vurgulayan Reşid, "Türkiye ve Erdoğan artık tüm İslam dünyasında barışın simgesi oldu." diye konuştu.

Bir diğer dernek üyesi Maruf el-Hüseyni de demokrasi şöleni olarak tanımladığı seçimlerin sıradan bir olay olmadığını ve "seçimlerin Cumhur İttifakı tarafından kazanılmasının İslam dünyası için zafer niteliği taşıyacağını" kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23