Erdoğan ve Cumhur İttifakı için destek istediler!

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen din adamları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek olunması çağrısında bulundu.

Irak Türkmenleri Fatih Din Adamları Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Murat Esat Reşid, seçimlerin sonucunun sadece Türkiye için değil tüm bölge için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Dernek üyesi Reşid, Müslümanların oy kullanma hakkının dini açıdan bir emanet olduğunu ve bu emanetin hakkettiği yere verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Son 20 yılda Türkiye'ye çağ atlatan Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Son yirmi yılda Türkiye'ye huzur ve bölgeye barış getirmek için büyük fedakarlıklar yapan Erdoğan'ın yeniden seçimi kazanmasını arzuladıklarını vurgulayan Reşid, "Türkiye ve Erdoğan artık tüm İslam dünyasında barışın simgesi oldu." diye konuştu.

Bir diğer dernek üyesi Maruf el-Hüseyni de demokrasi şöleni olarak tanımladığı seçimlerin sıradan bir olay olmadığını ve "seçimlerin Cumhur İttifakı tarafından kazanılmasının İslam dünyası için zafer niteliği taşıyacağını" kaydetti.

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