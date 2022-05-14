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Gündem Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar, Rize-Artvin Havalimanı'na geldi
Gündem

Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar, Rize-Artvin Havalimanı'na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 14:11:00 -
Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar, Rize-Artvin Havalimanı'na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

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