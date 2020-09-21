Erdoğan: Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bu yana hastalara sağlanan önlemler ve hizmetler açısından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını ifade etti:

"Kafe ve restoranların denetimi artırılacak. Tecrit halindeki kişilerin kurallara uyup uymadığı daha yakından izlenecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatleri il bazında kısıtlanabilir. Bazı kamu kurumlarında yapılacak operasyonlar öncesinde maske ve boşluk incelemelerinde uygulanan cezaların ödenmesi zorunlu olacaktır.Sürmekte olan 8 aşı.Geliştirme çalışmalarının 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı, hizmete sunmayı planlıyoruz. yılın ilk aylarında Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir aşamaya geçtik. Kazanılan tecrübeye ve kat edilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz. "

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor." dedi.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Ekonomimiz ikinci çeyrekteki kısmi daralmanın ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yukarı mesajlar veriyor" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu millet kükreyen bir sel gibi zincirlerini kırdı, önündeki setleri ayaklar altına aldı, dağları aştı, enginleri kucakladı ve hedeflerine doğru yürüyor. Bu yürüyüşte yanımızda olan dostumuz, kardeşimiz kim onlarla omuz omuza olup. ekmeğimizi bölecek ve gerektiğinde canımıza ortaya koyacağız, düşmanlık sergileyen, özellikle saldıran kimseyi unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum.

Gerilim ve düşmanlıktan beslenen bir avuç muhterisin ülkelerini siyasi ve ekonomik kazanç için felakete sürüklemesini istemiyoruz. Kimsenin hakkına, yasasına veya şerefine aykırı hareket etmiyoruz. Biz sadece haklarımıza, yasalarımıza, kazançlarımıza saygı duyulmasını istiyoruz. "

Erdoğan, "Pek çok insani krizde ikiyüzlülüğünü ve çıkarını ispatlamış ülkelerin dünyaya hak ve adalet dağıtamayacağını bir kez daha yineliyoruz. Salgın sürecinde Birleşmiş Milletler bir kez daha sınıfta kaldı, tedbir alma ve ihtiyaçların karşılanması anlamında herhangi bir varlık. gösteremedi"dedi.