Erdoğan: Terör örgütleri ABD'den ücretsiz silah alıyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV Siyasi İşler Özel programında, soruları cevapladı.

'ABD, TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÜCRETSİZ SİLAH VERİYOR!'

Erdoğan, ABD'ye PYD/PKK uyarısında bulunarak; 'Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor.Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör konusunda şunları söyledi: 'İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu, bu devam ediyor. 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi.

Tüm Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var. Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? ABD, terör örgütlerine bu silahları, mühimmatı verebiliyor. Suriye'nin kuzeyine ABD 5 bin TIR silah yolladı. Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor.

'TERÖR TEHDİDİ STRATEJİK ORTAKLARDAN GELİYOR!'

Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.

Uluslararası hukuk öne çıkarılarak süreç devam etmeli. Suriye tarafından ciddi tehditler aldığımız yerler var.'