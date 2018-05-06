Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lozan Antlaşması'nın gizli maddelerinin halka açılması talimatı verdi. Bu karar üzerine çalışma başlatan Dışişleri Bakanlığı, Fransa arşivlerinde saklanan belgeleri dijital ortama aktarmaya başladı. Sadece Lozan'ı değil, ekli tüm senet ve mektuplar ile Montrö Boğazlar Antlaşmaları da dijitale geçirildikten sonra vatandaşların erişimine sunulacak.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:11
Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda, "1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalıştı. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’da verdik. Zafer bu mu?" eleştirilerinin ardından verdiği antlaşma dosyalarının halka açılması talimatı hayata geçiyor. Konuyla ilgili çalışmaları başlatan Dışişleri Bakanlığı, Fransa arşivlerinde muhafaza edilen orijinal belgeleri topladı ve anlaşmanın tüm maddelerini dijital ortama geçirmeye başladı.

GİZLİ MADDELER ORTAYA ÇIKIYOR

Sadece Lozan Antlaşması değil, Lozan'da imzalanan sözleşmeler, senetler, Lozan Antlaşması'na ekli mektuplar, Montrö Boğazlar Antlaşmalarının orijinal ve ıslak imzalı nüshaları da dijital ortama taşınacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra belgeler halka açılacak. Böylece antlaşmanın halktan saklanan gizli maddeleri de 96 yıl sonra gün yüzüne çıkacak. O gizli maddeler bugüne kadar çeşitli iddialara konu olsa da henüz belgeleriyle kanıtlanmadığı için sır perdesini korumuştu.

ZEFER GİBİ GÖRÜNEN MAĞLUBİYET

Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta imzalandı. Lozan’da şartların görüşülmesi için Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü’yü Lozan’a baş temsilci olarak görevlendirdi. Lozan anlaşması imzalandığında zafer olarak yansıtılmıştı. Ancak bu anlaşmayla Türkiye aleyhine büyük kozlar da verilmişti. Bugün Lozan artık zafer olarak anılmıyor.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Lozan Anlaşması
  3. Fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SSK'yı Kemal batırmış, Muharrem dolandırmış!
    1. SSK'yı Kemal batırmış, Muharrem..
    2. Pakistan'da maden patlaması
    3. Yargıtay'dan bütün çalışanları..
    4. Tarihi kışla için dev adım! Enzim..
    5. Irak savaş uçakları, Suriye'de terör..
    6. Fena açılıyorlar... Şimdi de kutsal..
    7. Şanlıurfa’da su birikintisine giren..
    8. 9 yıl sonra ilk seçim
    9. Beykoz'da araç sürücüsünü bıçaklayarak..
    10. Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor
    11. Yargıtay'dan işverene: İşçinin..
    12. Galatasaray avantaj peşinde! Muhtemel..
    13. İran'dan sünni din adamlarına engelleme
    14. Şanlıurfa’da caddeyi basan arılar yaya..
    15. Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli..
    16. Şimşek'ten önemli açıklama: Seçim..
    17. Tüp ve otogazda zam ertelendi
    18. Putin'e büyük şok! Halk sokağa indi
    19. AB'den Rusya'ya çağrı: Uluslararası..
    20. 'Gel bakalım Muharrem, ne konuşacaksın..
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm