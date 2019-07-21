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Erdoğan talimat vermişti! Alparslan Türkeş Müzesi, Lefkoşa'da törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TİKA tarafından müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evin açılışını yaptı.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:36
Erdoğan talimat vermişti! Alparslan Türkeş Müzesi, Lefkoşa'da törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından Lefkoşa'da müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evin açılışını yaptı.

Oktay, Alparslan Türkeş Müzesi’ne gelişinde merhum Türkeş'in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve KKTC için anlamlı bir açılışta beraber olduklarını belirtti.

Türkiye ve KKTC’nin ebediyen bir ve beraber olduğunu vurgulayan Oktay, "Açılışını yaptığımız bu eser birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden birisi. Merhum Türkeş, sadece KKTC, sadece Türkiye değil Türk dünyası için son derece değerli bir siyaset adamıydı. Onun hayatı boyunca dile getirdiği idealleri ailesi ve Türk dünyası tarafından takip edilmekte. Bu eser onun hizmetini, ideallerini ve bizim bir değerimiz olduğunu göstermesi adına çok önemli. Gelecek nesiller için güçlü bağın bir sembolü olacak bu müze." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye ve KKTC’nin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda birlik ve beraberliğinin daim olacağını vurguladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir müzeyi Lefkoşa'ya kazandırdığı için teşekkür etti.

KKTC’nin Anadolu'nun bir parçası olduğunu, Türklüğün devamı olduklarını vurgulayan Tatar, "Dün de söyledim. Artık KKTC yavru vatan değildir. Olgunlaşmış, büyümüş, serhat vatandır. Bu sayın Türkeş'in duygularına hitap etmektedir. Türkeş bağrımızdan çıkmış, destan yazmış, kendi tabanına kendi Türklüğünü haykırmış ve Kıbrıs Türkü'nün temsilcisi olmuştur." diye konuştu.

Tatar, müzenin KKTC’nin tanıtımına katkı sunacağını belirterek emek verenlere teşekkür etti.

Tuğrul Türkeş ise babası merhum Türkeş'in 102 yıl önce bu evde dünyaya geldiğini anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ailece müteşekkir olduklarını belirten Türkeş, müzenin yapımında emeği geçen TİKA'ya, KKTC hükümetine ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve diğer protokol üyeleri ile müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Oktay ve beraberindekiler daha sonra müzeyi gezdi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:36
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş
  5. Alparslan Türkeş Müzesi
  6. açılış
  7. KKTC
  8. Lefkoşa
  9. KKTC Başbakanı Tatar
  10. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  11. TBMM Başkanvekili Celal Adan
  12. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam
  13. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez

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