Erdoğan talimat verdi! Küçük çocuğa müjde

Kocaeli şehrimizde duygulandıran bir olay yaşandı.

Fares ve Gusun Afaş çifti, 8 sene önce, Suriye'nin Halep kentinden Kocaeli'ye göç etti. 6 çocuğu olan ailenin 10 yaşındaki Fatma ve 3 yaşındaki Sara isimli evlatlarının işitme engeli bulunduğu bildirildi.

Kulağına işitme cihazı takıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikamet eden belediyeden emekli Mustafa Demirtaş ile hayırsever eczacı Caner Göçmez, küçük Fatma'ya ses oldu. Demirtaş ve Göçmez'in girişimleri ile 3 gün önce Fatma'nın kulağına işitme cihazı takıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Gerekli işlemleri yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesleri ilk kez duyan Fatma ve ailesinin hikayesini öğrendi. Bunun üzerine Erdoğan, dün akşam 3 yaşındaki Sara'nın da tedavi edilmesi talimatını verdi. Ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü aile ile iletişime geçti.

Gerekli tetkikleri yapıldı

Anne Gusun Afaş ve eczacı Caner Göçmez, minik Sara'yı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Burada minik Sara'nın gerekli tetkikleri yapıldı.

Birkaç ay içinde...

Minik Sara, birkaç ay içinde yapılacak cerrahi operasyondan sonra hem işitip hem de konuşabilecek.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü, konu ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Hülagü, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve Sara'nın tedavisi için gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdiğini bildirdi.

Doğuştan işitme kaybı var

Rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine aileyi üniversite hastanesine davet ettiklerini belirterek minik Sara'nın konjenital hastalıklar grubuna giren doğuştan işitme kaybı olduğunu söyledi.

Ablanın süreci biraz daha uzun sürecek

Rektör Hülagü, işitme cihazı takılan ablanın sesleri duyabildiğini ancak yaşı ilerlediği için konuşma hususunda güçlük yaşayacağını ifade ederek, eğitimine yardımcı olacaklarını vurguladı.

Sağlık Bakanlığının bununla ilgili sistemi olduğunu, kayıtlarını yaptırdıklarını ifade eden Hülagü, Fatma'ya özel eğitim, ses eğitimi, konuşma eğitimi verilmesi gerektiğini, konuşma ile ilgili Fatma için biraz daha uzun bir süreç yaşanacağını kaydetti.

Sara'nın konuşma ve işitme yetisi normale yakın olacak

Hülagü, minik Sara'nın ise tedavisinden sonra konuşma ve işitme yetisinin normale yakın olacağını, iki ay sonra kulağına bir cihaz yerleştireceklerini, kısmet olursa o cihazı taktıktan sonra sağlığına kavuşacağını bildirdi.

Özel eğitim de alacak

Rektör, normalde bu cihazın takılmasından sonra 6 ay beklenildiğini, ancak küçük kızın yaşının 4'e doğru gelmesi nedeni ile konuşabilmesi için ameliyatını birkaç ay içinde yapacaklarını, uzun süreli de özel eğitim alması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Hala Eymen Afaş da konuya ilişkin açıklama yaptı. 8 sene önce Türkiye'ye geldiklerini söyleyen hala, minik Sara'nın doğuştan işitme kaybı olduğunu ancak ablasının sonradan bu yetisini kaybettiğini belirtti.

Şiddetli patlamaların olduğu akşam ateşlenmiş, ertesi gün duyularını kaybetmiş!

Minik Fatma'nın Halep'te iken şiddetli patlamaların olduğu bir akşam ateşlendiğini söyleyen Afaş, sabah kalktıklarında küçük kızın konuşamadığını ve duyamadığını bildirdi.

Hala, yeğenlerinin tedavisi için yardım eli uzatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Öğrenince çok etkilendim"

Abla Fatma'nın tedavisine vesile olan Mustafa Demirtaş da aile ile Gölcük sahilinde tanıştığını söyledi. Demirtaş, Fatma'nın işitme sorunu olduğunu öğrenince çok etkilendiğini ve eczacı Caner Göçmez'i aradığını, Caner Göçmez'in de Fatma'nın cihazlarını aldığını ifade ederek bu duyulunca dün akşam Rektör Hülagü'nün aradığını, sabah küçük Fatma'yı ve kardeşini getirmelerini söylediğini aktardı.

"Ne mutlu bize"

Mustafa Demirtaş, şimdi minik Sara'nın tedavisinin yapıldığını belirterek "Bu çocukların gülmesine, konuşmasına vesile olduysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.