Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Suudi Arabistan'ın Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirmesine sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki katliamlarını hatırlayan Erdoğan, "Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?" diye sordu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bazı ülkelerin adını burada zikredecğeim, kendilerini de dürüst olmaya davet edeceğim. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? ;Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Şu anda yemen fakru zaruret içerisinde her tarafı yerle yeksan ettiniz, bunun hesabını verin. Kalkıp da bizim Suriye'nin birliği beraberliği için attığımız, terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız."

Erdoğan'ın konuşmasının tamamı için:

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor