Erdoğan şiir gecesinde gençlerle buluştu! "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş "Yedi Güzel Adam Müzesi"nde gerçekleştirilen "Gençlerle Şiir Gecesi" programına katıldı.

Trabzon'dan gelen bir genç Başkan Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti.

"Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var"

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

"Davamıza yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir" dedi. Daha sonra oğlu Bilal Erdoğan'a bakan Başkan Erdoğan, "Oğlum da burada herhalde aktarıyor annesine" dedi.