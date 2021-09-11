  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
İtalyanlar koronavirüs aşısına mesafeli
Beşiktaş'ta Vida ve Teixeira şoku
Almanya sandık başına gitmeye hazırlanıyor! Yeşiller Partisi’nin adayının ilginç fotoğrafı ortaya çıktı
Gündem Erdoğan şiir gecesinde gençlerle buluştu! "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu..."
Gündem

Erdoğan şiir gecesinde gençlerle buluştu! "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş “Yedi Güzel Adam Müzesi”nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 21:04:00 - 2021-09-11 21:51:05
Erdoğan şiir gecesinde gençlerle buluştu! "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş "Yedi Güzel Adam Müzesi"nde gerçekleştirilen "Gençlerle Şiir Gecesi" programına katıldı.

Trabzon'dan gelen bir genç Başkan Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?" sorusunu yöneltti.

"Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var"

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

"Davamıza yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir"

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir" dedi. Daha sonra oğlu Bilal Erdoğan'a bakan Başkan Erdoğan, "Oğlum da burada herhalde aktarıyor annesine" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Veli

AKaPe ve diger dini gruplarin “dava”sinin ne oldugunu sevenleri izah edebilir mi?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay