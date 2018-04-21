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Erdoğan: Saadet Partisi ile 2-3 kez görüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'deki canlı yayına başlarken, programın erken seçim kararıyla ilgili planlanmadığını, sözünü çok önceden verdiğini belirtti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:41
Erdoğan: Saadet Partisi ile 2-3 kez görüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'deki canlı yayına başlarken, programın erken seçim kararıyla ilgili planlanmadığını, sözünü çok önceden verdiğini belirtti.

"SAADET PARTİSİ'YLE 2-3 KEZ GÖRÜŞTÜK, GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA CHP'YLE DAHA UYUMLU GÖRÜŞMELERİ VAR"

2-3 kez görüşme yaptık. Yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Herhangi bir netice maalesef alamadık. Gördüğümüz kadarıyla her halde CHP'yle daha uyumlu, daha ideal anlamda bazı görüşmeleri oluyor ama Büyük Birlik Partisi ile görüşmelerimiz oldu. Onlarla ilgili bu noktadaki ittifakımız çok farklı bir zeminde oluşacaktır. Onu da yine arkadaşlarımızla değerlendirmelerini yapıp ona göre adını koyacağız.

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 21:41
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