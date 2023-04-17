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Dünya Erdoğan olmasaydı Libya’yı kaybederdik
Dünya

Erdoğan olmasaydı Libya’yı kaybederdik

Yeniakit Publisher
2023-04-17 10:57:00 -
Erdoğan olmasaydı Libya’yı kaybederdik

Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu coğrafyada yaşayanlar da Türkiye’deki seçimleri beka meselesi olarak görüyor. Libya uluslararası Kalkınma Programı Direktörü Mustafa El Sagezli, Erdoğan’ın Libya için önemini dile getirdi.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu tüm coğrafyalarda yaşayanlar, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve 7’li masanın başını çeken CHP zihniyetinin 14 Mayıs’ta galip gelmesi ihtimaline karşı endişeleniyor. Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin bugüne kadar yaptıkları; “Türkiye’nin Suriye’de işi ne?”, “Libya’da ne işimiz var?” “Türkiye Karabağ’a cihatçıları gönderdi” şeklindeki açıklamaları, bu konuda endişelenmekte ne kadar haklı olduklarını da ortaya koyuyor.

Akit Gazetesi’ne özel açıklamada bulunan Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin kararlı ve güçlü bir şekilde yasal Libya hükümetinin arkasında durmaması halinde bugüne kadar Libya’nın çoktan kaybedileceğini söyledi.

Türkiye hepimizin beka meselesi

El Sagezli, “Türkiye’nin 2020 yılındaki askeri desteği, ülkemizin bugün yaşadığı barış ve güvenlik ortamını sağlamıştır. Osmanlı döneminde İstanbul’un savunması Libya’dan başlardı. Bugün de durum aynı. Türkiye’nin savunması Libya’dan başlar. Bizler Türkiye ile kardeşiz. Türkiye’nin istikrarı hepimizin beka meselesidir. Bu yüzden Türkiye’deki seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

TBMM ve hükümetin Ocak 2020’de aldığı kararla Trablus’a yönelik saldırıyı önlemek için Türk devletinin Libya’daki meşru Libya hükümetine verdiği askeri desteğin, Trablus’taki sivillerin korunmasını ve Libya hükümetinin yasa dışı ayrılıkçı güçleri geri püskürtmesini sağladığını vurgulayan El Sagezli, şöyle devam etti;
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Libya halkı, Erdoğan'ı kurtarıcı olarak görüyor

“Türkiye’nin askeri desteği sayesinde Libya’da savaş durmuş ve beş ay sonra Trablus’a saldıran güçler geri çekilmiştir. Bu da bugün Libya’da yaşadığımız barış ve güvenliğin önünü açmıştır. Türkiye’nin müdahalesi, Trablus’a yanıt vermek ve Libya tarafları arasında diyalog ve barışa kapı açan yeni bir denklemi empoze etmek için doğru zamanda geldi ve belirleyici oldu. Türk hükümeti diğer büyük ülkeler olmadan tek başına Libya’ya müdahale ettiğinden, dengeyi Libya halkı ve meşru hükümet lehine ayarlamış, bu sayede Libya’nın siyasi ve güvenlik durumu gün geçtikçe iyileşmiştir. Libya yaklaşık iki yıldır sakin olduğundan, Libya halkı da barış ve diyaloğa dönüşün tadını çıkarmaktadır. Libya halkı Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarıcı ve ümmetin lideri olarak görüyor. Halkımız Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sürekli dua ediyor.”

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