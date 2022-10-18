Erdoğan, o alçağa daha fazla dayanamadı! Sözünü kesti ve böyle bağırmaya başladı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Küresel güçlerin tetikçisi olmuş Zelenski ve Miçotakis gibi tipler benim çok sinirime dokunuyor. Belli ki Erdoğan da dayanamamış." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Amerika'da yayınlanan New York Times Gazetesi ilginç bir haberi sayfalarına taşıdı. Habere göre, Prag'daki yemekte kürsüye çıkan Miçotakis, salondaki Avrupalı liderlere konuşuyordu. Yunan Başbakan'ın Türkiye'yi hedef alan cümleler kurması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in sözünü kesti ve bağırmaya başladı. Erdoğan, Miçotakis'i Ege Denizi'nin doğusundaki adalara ilişkin anlaşmazlıkların çözümü konusunda ikiyüzlülükle suçladı, Avrupa Birliği'ni ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tarafında olmakla eleştirdi.

Erdoğan bu yemekteki tartışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de -aslında bu tür yemek adabına terstir, kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum; herhalde başkandan almıştır izni- orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi, aslında ağır bir şey de yoktu. Bunların bütün politikaları yalan üzerine kuruludur" dedi. NYT haberinde, Avrupa'nın şu anda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ve birikmiş ekonomik sorunlarla yüzleştiğini de söyledi. Yunan medyası, New York Times'ın haberini geniş şekilde sayfalarına taşıdı. Küresel güçlerin tetikçisi olmuş Zelenski ve Miçotakis gibi tipler benim çok sinirime dokunuyor. Belli ki Erdoğan da dayanamamış." diye ifade etti.