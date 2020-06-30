Erdoğan noktayı koydu: Çoklu baro yargıya güveni artırır

Baroların yapısında gerçekleştirilecek değişikliğin iç yüzünü gazetemize açıklayan Hukuki Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Harun Akdere, çoklu baro sistemine karşı kirli bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, “Barolarda üyeler ile yönetim arasında uçurum var. Benim adıma, sormadan açıklama yapıyor. Baro Meclisi bile kurulmalı. Herkesin eşit söz hakkı olmalı” dedi.

Hukuk baronları tarafından domine edilen barolardaki ideolojik tahakkümü kırmak için AK Parti tarafından başlatılan çoklu baro uygulamasına yönelik çalışmaları Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Harun Akdere ile konuştuk. Çoklu baro uygulamasını ‘hukukun siyasallaşması’ ve ‘denetim zorlaşması’ olarak çarpıtanlara sert çıkan Akdere, düzenlemeye destek verdi. Baroların çok eski ve katı bir ideolojik tutumla yönetildiğini vurgulayan Akdere, mesleğin sorunlarının çözümünden ziyade marjinal sol partiler gibi hareket ede baroların yapısının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çarpıtmaya kulak asmamak gerek

Çoklu baro sisteminin adil bir yönetim anlayışı sağlayacağını belirten Harun Akdere, şunları kaydetti: “Çoklu baronun FETÖ projesi olduğunu yaydılar, şimdi de ‘çoklu baro çoklu hukuk demektir, federasyon demektir, ülkeyi bölmek demektir’ diyorlar. DHKP-C’nin, PKK’nın, FETÖ’nun avukatları ile baro seçimlerine katılan, ittifaklar yaparak yönetimleri ele geçiren barolar mı yapıyor bu açıklamaları? Sorsanız onlara ‘biz müvekkil savunması yapıyoruz, örgüt değil’ derler tabi. Komik insanlar bunlar. Bu tür açıklamalar ile mevcut ittifakları da parçalıyor barolar ki gayet hayırlı bir gelişme.”

Köhnemiş bir zihniyet var

Karşı çıkanların finansman kaygısı taşıdığını dile getiren Akdere, şöyle devam etti: “Baroların idaresinde bulunanlar da dahil büyük şirketlerin avukatlığını yapıyorlar, kamu kuruluşlarının işlerini yapıyorlar, çevrelerine ‘taşeron avukat’ da toplamışlar, arada ‘paslıyor’ ona, stajyer avukat olarak. Parasız, sigortasız köle gibi çalıştırır. Sonra da utanmadan çıkar meslek sorunlarından bahseder. Barolar köhnemiş bir zihniyetle yönetiliyor. Şunu görmemek için kör olmak lazım: Bunların mesleki sıkıntılardan bahsetmelerinin kökünde, kurdukları bu tezgahın başlarına yıkılma riskidir! 1930-40’lardan kalma bir mekanizma üzerinde oturuyorlar, şikayet ettikleri her şey bundan, hükümet bunu ne zaman değiştirmeye kalkışsa ayağa kalkan zihniyetin konuşma hakkı yoktur.”

Baro meclisleri de düşünülebilir

Barolar için farklı bir yönetim teklifinde de bulunan Akdere, sözlerin şöyle tamamladı: “Aslında bizim ayrı bir teklifimiz var, ‘Baro Meclisi’. Buna göre, yönetim kurulu seçilirken ayrı bir sandıkta verilen oylarla kurulacak Baro Meclisi, yönetimlerin mesela bütçeyle alakalı işlerini oylayarak kabul veya red edecek. Aynı şekilde, basın açıklamaları da meclisin ekserisinin oyunu almadan yapılamayacak. Yönetim kimin elinde olursa olsun, Baro Meclisi ile ‘denge ve denetleme’ dedikleri müesseseyi sağlanmış olacak, rahatsız edici sesler çıkmayacak veya çıkacak, meclisinden geçerse, ona ‘demokratik tavır’ gereği gereğince muamele edilir.”