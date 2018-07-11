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Erdoğan NATO Zirvesi'nde

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki "Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katıldı, liderler aile fotoğrafı çekildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
Erdoğan NATO Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki "Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Konferans Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan liderlerin yerlerini aldığı esnada, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi şekilde tokalaştı, sohbet etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile samimi sohbeti de dikkat çekti. 

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin aile fotoğrafında yer aldı. 

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir süre sohbet etti.

TSK’nın taaruz helikopteri ATAK’ların yaptığı tören uçuşu gösterisi liderler tarafından ilgiyle izlendi.

Erdoğan ziyaret kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

NATO Zirvesi Türkiye için özellikle Suriye’deki gelişmeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Avrupa ile işbirliğinin görüşülmesi açısından önem taşıyor.

Erdoğan’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabine üyesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
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