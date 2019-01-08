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Erdoğan müjdeyi vermişti... Tüm detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi vermesinin ardından Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, kredi Kartı borçlularına ödeme kolaylığı sağlayan 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi' uygulamasına başladığını duyurdu.

08 Ocak 2019 Salı 14:38
Erdoğan müjdeyi vermişti... Tüm detaylar belli oldu

Ziraat Bankası, Kredi Kartı borçlularına ödeme kolaylığı sağlayan 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi' uygulamasına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında kredik kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için büyük bir müjde vermişti. Cumhurbaşkanı, "Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçları tek bir çatı altında toplanacak." açıklamasında bulunmuştu.

Tüm detaylar belli oldu

Müjdenin üzerinden çok kısa bir zaman geçmesinin ardından detaylar belli oldu.

Ziraat Bankası yaptığı açıklamada kredi Kartı borçlularına ödeme kolaylığı sağlayan 'Birleştiren İhtiyaç Kredisi' uygulamasına başladığını duyurdu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır. Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlar ile 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya kadar aylık %1,20 faiz oranlarıyla müşterilerimize sunulmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecektir.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi başvuruları Şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:38
  1. Ziraat Bankası
  2. Birleştiren İhtiyaç kredisi
  3. Kredi kartı ödemeleri
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı müjdeyi vermişti

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