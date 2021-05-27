Erdoğan müjdeli haberi duyurdu: Türkiye 3 kuyuda petrol keşfetti!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'ye yeni müjdeyi de duyurdu.

Türkiye'nin 3 kuyuda petrol bulduğunu söyleyen Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"AK Parti olarak dün vesayete karşı nasıl mücadele ettiysek yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı sürdüreceğiz. Kongrelerimizi tamamlamış, teşkilatlarımızı yeni bir heyecanla 2023'e hazırlamış bir parti olarak her anı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomide ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanındaki çalışmalardan da sonuç almaya başladık. Son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulması için şebeke genişletme çalışmalarını da sürdürüyoruz."