"Erdoğan Milli Görüş gömleğini çıkardı" diyordu! Milli Gazete ortalıktan toz oldu

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin olarak açılan davanın duruşmasında Müslümanlara 'yobaz' diyerek hakaret etti.

CHP'nin miting alanına dönen mahkeme salonunda hakimlere görüş bildiren Kadıgil, haddini ve boyunu aşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Ortalıkta 'vekilim' diye dolanan Sera Kadıgil, Erdoğan ve Müslüman kesim için ''hala siyasal İslamcı olduğunu bir grup yobaza ispatlamak için bu sözleşmeden çıktı.'' ifadelerini kullandı.

Partisi TİP'in ve Meclis'e girmesine sebep olan CHP'nin oylarına bakmadan aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oyu küçümseyen Sera Kadıgil, duruşmada ''Yüzde 51 ile zar zor seçilmiş tek bir insanın lafıyla bir düzenleme yapılamaz.'' dedi.

Kadıgil'in yaptığı açıklamada nasıl bir akıl tutulması yaşadığı herkesi şaşırttı. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2018'de rakibi Muharrem İnce'ye %22 fark atarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,59 oy ile seçilmişti.

Hadsiz Kadıgil'in sözleri Akit TV'nin gündem belirleyen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İmam hatip kapatmayacağız” sözüne kefil olduğunu açıklayan Zillet İttifakı’nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere Saadet'in vekili Abdulkadir Karaduman ve Milli Gazete'ye çağrı yapan Karahasanoğlu, "Temel Karamollaoğlu'nun kefil olduğu Kemal Kılıçdaroğlu, neden Sera Kadıgil'i milletvekili olarak Meclis'e soktu. 2018 seçimlerinde Saadet Partisi adına CHP listelerinde yer alan Saadet Partisi'nin iki milletvekili -bir ayrıldı- kendileriyle birlikte Meclis'e giren Sera Kadıgil'e bir şey diyecekler mi? Milli Gazete, Sera Kadıgil'in bu açıklamalarının haber değeri yok mu? Ufak kutu haber bile yapmamış." dedi.

"Onlar sayesinde hala milletvekilliği maaşı alıyor"

Karahasanoğlu, "Lütfen kimse bana 'CHP'den istifa etti Sera Kadıgil. Şuan CHP'yi temsil etmiyor' demesin. Dindar herkese 'Yobaz bunlar' diyor. Şuan milletvekili maaşı almaya devam ediyor. Kimin sayesinde. Konya'da Şanlıurfa'da Diyarbakır'da İstanbul'da ve Ankara'da bazı yerlerde CHP'ye oy veren Saadet Partili kardeşlerimiz sayesinde" ifadelerini kullandı.