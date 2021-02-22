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Ekonomi Erdoğan Merkez Bankası'ndaki döviz miktarını açıkladı
Ekonomi

Erdoğan Merkez Bankası'ndaki döviz miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarına cevap verdi. Erdoğan, "Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 15:10:00 -
Erdoğan Merkez Bankası'ndaki döviz miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervlerine değindi.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin sıfırlandığı iddialarına yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı diyorlar. Sıfırın altına düştü dediler. 27.5 milyar dolar döviz rezervir vardı göreve geldiğimizde. Şimdi 95 milyar dolar var. Başbakanlık döneminde bu döviz rezervi 2013, 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız.

Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil, CHP'nin akıl hocaları orada. Bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Birbirimizle dayanışma halindeyiz. Bu adımları da böyle attık. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var."

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