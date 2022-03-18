Erdoğan Çanakkale'de konuştu: Tarihimizin en görkemli sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum. Ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında, durabilecek hiçbir kuvvetin hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir."