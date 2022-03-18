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Gündem Erdoğan Çanakkale'de konuştu: Tarihimizin en görkemli sayfası
Gündem

Erdoğan Çanakkale'de konuştu: Tarihimizin en görkemli sayfası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılın nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 12:31:00 - 2022-03-18 12:51:04
Erdoğan Çanakkale'de konuştu: Tarihimizin en görkemli sayfası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum. Ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında, durabilecek hiçbir kuvvetin hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir."

 

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Yorumlar

gezgin

İhtiyacı olan tüm islam ülkelerine MUSTAFA KEMAL ATATÜRK gibi bir lider nasip etsin inşallah.107.yılında başta M.K.ATATÜRK olmak üzre tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun .

polatoğlu

Çanakkale'de 250000 askerimizi şehit edilmesi harekatını yaptıran KÜRESEL ŞEYTANLARla şu an YENİ DÜNYA DÜZENİ MUTTEFİKLİĞİ YAPAN TC VE YÖNETİMİNE YAKIŞMIYOR diye düşünüyorum. ANZAKLARA SAYGI DUYSUNLAR.
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