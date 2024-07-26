Erdoğan, küresel bir satranç ustası! O hamleleri bütün dünyayı şaşkına çevirdi

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'daki stratejik hamlelerini değerlendirdi. Erandaç, Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esed ile normalleşme adımlarının bölgedeki dengeleri değiştirdiğini yazdı. ABD’nin PKK/YPG’yi desteklediğini ve Türkiye’nin bu duruma karşı başarılı hamleler yaptığını belirten Bülent Erandaç, Türkiye’nin jeopolitik hamlelerle ABD ve Avrupa’nın planlarını bozduğunu ifade etti. Erandaç, şunları kaydetti:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Dünya Düzeni kurgulamaları sırasında Türkiye'nin yakın coğrafyasında oynanan derin planları bozuyor, dengeleri değiştiren hamleleri ustalıkla yapabiliyor. Erdoğan'ın son olarak Suriye Devlet Başkanı Esad ile normalleşme adımları atması, başlattığı mekik diplomasisi Orta Doğu'nun her karışında parmağı olan Derin İngiltere'nin basını tarafından çarpıcı analizlere konu oluyor. Analizler "Orta Doğu'da dengeleri değiştiren süreç ve Erdoğan" başlığını taşıyor. Londra merkezli Middle East Eye medya sitesi, Washington'ın müttefiklerinin Şam'la normalleşmesine itirazlarını resmi olarak sürdürdüğünü yazdı. Site doğru yazmış. Suriye'nin kuzeyinde omurgasını PKK/ YPG'nin oluşturduğu çakma SDG aparatını destekleyen, silahlandıran ABD'nin, Ankara ve Şam arasındaki yakınlaşma girişimlerine karşı açıklamalar yapıyor. Geçen hafta, küstah bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarını desteklemediğini ve 13 yıllık soruna siyasi bir çözüm bulunana kadar Suriye ile ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini" belirtmişti. Türkiye'nin Şam'la ile yakınlaşması, Kuzey Suriye'de PKK/YPG'yi destekleyen ABD'yi en çok etkileyecek, oyunlarını bozacak bir süreci ifade ediyor. Elbette, Suriye ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi, Derin ABD'nin aparatı PKK-YPG'yi köşeye sıkıştıracak. Yani, ABD'nin morali bozulduysa, Türkiye iyi yolda demektir. 2015'ten bu yana aparatı PKK-YPG'yi desteklemek için ABD'nin Suriye'de 1000'e yakın askeri ve üsleri bulunuyor. ABD'nin Suriye'de işgal ettiği bölgedeki askerlerini dolaylı olarak aparatı PKK-YPG'yi, CENTCOM uçakları koruyor. Suriye PKK/YPG'sinin de dış temaslarını karanlık adam MCGURK yürütüyor.

Centcom komutanı ABD'li general Kurilla ve McGurk'ün Suriye PKK'sının komutanı olarak gördükleri ŞAHİN CİLO ile sık sık görüştükleri biliniyor.

Kirli oyunları Türkiye bozdu ve bozuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan-Türkiye, yakın coğrafyamızda birçok jeopolitik hamle yaptı.

Dengeleri değiştirdi. Derin ABD ve Avrupa'nın birçok sinsi-kirli planını paçavraya çevirdi. Unutmamak için biraz geçmişi hatırlayalım.

1) Başkan Erdoğan-Türkiye- Libya Deniz Anlaşmasıyla Doğu Akdeniz denklemini değiştirdi. ABD-Avrupa'nın Doğu Akdeniz doğal gazına çökme planlarını bozdu.

İsrail-Kıbrıs Rum-Yunanistan boru hattı kurma planlarını işlemez hale getirdi. Mavi Vatan stratejisi ile Doğu Akdeniz-Adalar Denizi (EGE)- Karadeniz'de Türk Donanması bayrak gösteriyor. Sondaj gemilerimiz doğal gaz arıyor ve çıkarılıyor.

2) Başkan Erdoğan-Türkiye canımız kardeşimiz Azerbaycan ile beraber Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarılmasını sağladı. 30 yıl Fransa'nın başını çektiği oyunları tersine çevirdi.

3) Türkiye'nin askeri yardımı ile Libya'nın Batı'nın aparatı General Hafter'in işgalinden kurtarılması.

4) Başkan Erdoğan-Türkiye, Suriye harekatlarıyla Derin ABD'nin Kuzey Suriye'de işgal ettiği Deyri Zor bölgesinde PKK Devletçiği inşasını yıktı.

5) Başkan Erdoğan-Türkiye, Kahraman ordumuzun Irak'ta kilit vurma harekatıyla, Irak Bafel Talabani bölgesi ile Suriye Deyri Zor PKK kantonlarını birleştirme paçavraya çevrildi.

6) Erdoğan'ın Mısır lideri Sisi ile normalleşme adımları.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la imza attığı münhasır deniz anlaşmasını işlemez hale getirdi. Mısır'a Türkiye ile anlaşma halinde Doğu Akdeniz'de çok daha fazla deniz alanı alması fırsatı yaratıldı.

7) Türkiye, Kuzey Irak- Kuzey Suriye-Akdeniz arasında Derin ABD-İsrail'in kurmaya çalıştığı terör koridoru (enerji) paçavraya çevirdi."