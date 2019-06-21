Erdoğan kritik ziyareti duyurdu!

10 Haziran'da yemin ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yeni başkanı olan Neçirvan Barzani'nin Cuma günü IKBY Başkanı sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yarın mitingim yok"

Yarın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi konuk edeceğini açıklayan Erdoğan, "Yarın mitingim yok. Özel bir misafirim olacak. Neçirvan Barzani uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu. Son olarak akşam da işadamlarına bir hitabım olacak. Onlarla Haliç Kongre Merkezi'nde 1500 kişilik yemekli toplantı olacak. Bunun dışında artık programları böylece noktalamış olacağız. Binali Bey'in gerek yarın gerek Cumartesi bazı programları var." ifadelerini kullandı.

10 Haziran'da yemin ederek IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani, Perşembe günü ilk resmi ziyaretini Bağdat'a gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Barzani, Türkiye'ye de ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.

2017 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından eski IKBY Başkanı Mesut Barzani görevinden ayrılmak zorunda kalmış, 1 yıldan uzun süren boşluğun ardından Mayıs ayında IKBY Meclisi'nde düzenlenen olağan oturumda 68 oy alan Neçirvan Barzani yeni IKBY Başkanı seçilmişti.