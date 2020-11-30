Erdoğan korona yasaklarını açıkladı son dakika

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü, “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

Erdoğan korona yasaklarını açıkladı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasında belirttiği "Yeni kısıtlama kararları alacağız. Bu tedbirleri almaya mecburuz" ifadelerinin ardından gözler Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Yeni tedbirler kapsamında hafta içi sokağa çıkma yasağı dahil birçok kararın alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Salgına yönelik alınan yeni kararlar henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı kabine toplantısından çıkan son dakika kararlarını ve yeni tedbirleri Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte yeni koronavirüs tedbirleri kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 saatleri arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yasağın Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan, şunları söyledi:

* Son kabine toplantımızda bu çerçevede yeni birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi kamuoyuna paylaşmıştım.

* Vaka sayılarının 30.000'e dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.

* Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz.

* Salgının olumsuz etkisini azaltmak için şu aşamada insan hareketliliğini en az da indirmeye amaçlayan bu tedbirler dışında bir çare bulunmuyor.

* Bu salgının üstesinden geldiğimizde inşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrolü ve yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz.

* Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini geride bırakmaya başlamış olmayı ümit ediyoruz.

* Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılmış olmasına gelen her aşı ile yakından ilgileniyor gereken bağlantıları derhal kuruyoruz.

* İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. En başından beri söylediğimiz gibi vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşağıya erişebileceklerdir.

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz.

* Tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

* Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek, saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

* Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır.

* Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.