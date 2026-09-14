Başkan Erdoğan’dan Samsun’da tarihi mesajlar! "Yarın Türkiye’nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Yoğun sevgi gösterileri ve büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, gençlerin enerjisinden güç aldıklarını belirterek Türkiye’nin aydınlık geleceğine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

"GENÇLERİN DAVASINA OMUZ VERMEYE GAYRET ETTİK"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken gençlerin enerjisi ve dinamizmiyle yol aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Gençliğe açılan alanın tesadüf olmadığını, güçlü bir siyasi kararlılığın ürünü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Gençleri siyasetin merkezine almak bir irade meselesidir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, coğrafyamızın çatışmalarla dolu olduğu bir dönemde milletin bu tehlikelerden uzak tutulduğunu belirterek, Türkiye'nin tarihine zaferler kazandırdığını söyledi.

Yarın ülkenin yönetiminin gençlere emanet edileceğini ifade eden Erdoğan, "Yarın ülkemizin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz." dedi.

Erdoğan, Samsun'dan başlayan yürüyüşün "Büyük Türkiye" yolunda ilerlediğini belirterek, gençlere duyduğu güveni şu sözlerle dile getirdi:

"Gençlerimiz Türkiye'yi çok daha iyi hale getirecek."

Başkan Erdoğan, "Gençlerimizle bir araya geliyor, onların fikirleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi geliştiriyoruz. Gençlerin fikirleriyle kendimizi güncelliyoruz." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Darbe gibi gerici zihniyetler, milletin evlatlarını birbirinden ayırdılar." ifadelerini kullandı.

"TERÖR BELASI BİTTİ, HEDEF KÜRESEL ÖLÇEKTE HUZUR"

Yıllardır ülkenin enerjisini tüketen terör odaklarına karşı verilen kararlı mücadelenin başarıyla sonuçlandığına dikkat çeken Erdoğan, "Terör belası diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve istikrar ortamının perçinlendiği yeni dönemin vizyonunu çizen Erdoğan, "Artık hedefimiz daha büyük ölçekte huzuru tesis etmek." dedi.

"DARBECİ ZİHNİYETLER GENÇLERİMİZİ HEDEF ALDI"

12 Eylül darbesinde nelerin unutulmaması gerektiği yönündeki soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan, vesayetçi zihniyetin gençler üzerindeki ağır sonuçlarına dikkat çekti. Erdoğan, "Darbeci zihniyetler gençlerimizi yediler. O gençlerden ne yazık ki niceleri öldürüldü. Bunları ne görmek ne de yaşamak isterdik ama ne yazık ki bunu görüp yaşadık." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ ESERLERİYLE BİZLERİ İFTİHAR ETTİRSİN"

Türkiye'nin bir daha böylesi karanlık günlere teslim olmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Temennimiz bundan sonraki süreçte aynı durumlar olmasın, gençlerimiz öldürülmesin. İnşallah eserleriyle gençler ortaya koyduklarıyla, bütün varlıklarıyla bizleri iftihar ettirsin." dedi.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN DEDİK, BÜTÜN MESELE BU"

Küresel adalet mücadelesindeki kararlı tutumunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Yıllardır 'Dünya beşten büyüktür.' dedik ve demeye devam ediyoruz. Bununla da kalmadı, 'Daha adil bir dünya mümkün.' dedik. Bütün mesele bu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ARTIK BÖLGEYE AĞIRLIĞINI KOYDU, KOYUYOR VE KOYACAĞIZ"

Körfez ve enerji koridorlarında tırmanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Şimdi Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz. Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil, Körfez'de birçok yerde sıkıntılar var. Bu sıkıntıların darboğaz yerleri İslam dünyası. Bizler Türkiye olarak, İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok." dedi.

MEKKE SAVUNMA PAKTI İLE İSLAM DÜNYASINA GÜÇLÜ SİNYAL

Bölgesel iş birliği ve savunma alanındaki tarihi adımlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Mekke'deki Savunma Paktı'yla ilgili adımla İslam dünyasına buradan bir sinyal verdik. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK BİR DEVAM VE BEKA HALKASIDIR"

Gençlik bir devam ve beka halkasıdır. Geçmişi geleceğe taşıyan en kritik insan kaynağıdır. Biz hep şuna inandık; gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır. Bu dava öyle günübirlik gelip geçici heveslere değil asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır.

Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle 'Bu dava irfanımızı yeniden fethetmek, dava ecdadın tefekkür özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne, yani görme anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır" Biz de şahsen hem yarım asrı aşan siyaset hayatımızda hem de AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunda gençlerle yol yürümeye, gençlerin davasına omuz vermeye gayret ettik.

Gençleri siyasetin merkezine almak, unutmayın bir irade meselesidir. Böyle dedik ve bunun da gereğini yaptık? Ne yaptık? Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirerek siyasette gençlerin önünü açtık. Özel sektörden eğitim ve spora, kamu yönetiminden kültür sanat ve sivil topluma gençlere her türlü desteği sağladık. Bir gencimizi daha nasıl kazanabiliriz, bir gencimizi daha bu milletin istiklal yürüyüşüne nasıl dahil edebiliriz, diyerek her fırsatta sizlerin yanında olduk.