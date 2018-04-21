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Erdoğan Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kendin aday ol!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu'na, "Başkasını aramana gerek yok, kendin gel" dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:26
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kendin aday ol!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Öztürk Yılmaz ve Didem Engin, 24 Haziran'daki seçimlerde aday olacaklarını açıklamıştı.

 

KILIÇDAROĞLU'NA ADAY OL ÇAĞRISI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir şekilde adaylığa davet etti.

Erdoğan, "Gönlüm aday olması yönünde, bu yarışa girsin. Başkasını aramasına gerek yok, kendisi meydana çıksın. Nasibini görsün" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 21:26
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