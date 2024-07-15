Erdoğan karşısında kimi görmek ister? Trump mı Biden mı? İşte cevabı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD başkanlık seçimleri hakkında diplomatik bir cevap verdiğini yazdı. Erdoğan, Trump veya Biden hakkında yorum yapmaktan kaçınarak Amerikan halkının kararını beklemek gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın tarafsız kalma zorunluluğunu vurguladığına dikkat çeken Altınok, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye seçimlerinde muhalefeti destekleyen Biden'ı açıkça desteklemeyeceğini belirtti​. İşte Altınok'un yazısı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin "Karşınızda Donald Trump'ı mı yoksa Joe Biden'ı mı istersiniz?" sorusuna şöyle cevap veriyor:

"Her iki isim de ABD halkından ikinci dönem için destek talep ediyor. Amerikan halkı iki ismin de başkanlık dönemlerinde yaptıkları ya da yapamadıkları işleri tartıp bir karar verecek. Bu kararı bekleyip göreceğiz."

Evet diplomatik cümleler ama konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı. Tarafsız kalmak zorunda. Türkiye seçimlerinde muhalefeti destekleyeceklerini açıkça ilan eden Biden gibi yapıp Trump diyecek hâli yok ya."

ÖNE ÇIKAN VİDEO