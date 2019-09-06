Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! Avrupa Birliği'nden cevap geldi

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Bertaud geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor." dedi.

5,6 milyar euro aktardık

"AB söz verdiği yardımları vermedi" ifadesine ilişkin olarak da Bertaud, şunları söyledi:

"Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar euroluk fonun bugüne kadar 5,6 milyar euroluk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak."