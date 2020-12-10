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Gündem 'Erdoğan kafanıza çay atınca hoşunuza gidiyor mu?' diye sordu! AK Partili teyze muhalif muhabiri madara etti
Gündem

'Erdoğan kafanıza çay atınca hoşunuza gidiyor mu?' diye sordu! AK Partili teyze muhalif muhabiri madara etti

Sosyal medyada yayın yapan Peki TV'nin hükümet muhalifi kadın muhabiri, yolda gördüğü bir kadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sorduğu bir soru karşısında aldığı cevap sonrası madara oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:51:00 -

Sosyal medya platformu olan Peki TV'de yayın yapan bir kadın muhabir sokak röportajında sert kayaya çarptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek için bir kadına soru soran muhabir, AK Partili teyzenin verdiği cevap karşısında madara oldu. 

"Size Kandil'den de gül atılsa sizin hoşunuza gider"

Peki TV'nin kadın muhabiri yolda gördüğü bir kadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara verdiği Rize çaylarını kast ederek "Kafanıza atılınca hoşunuza gidiyor mu peki otobüslerden kafanıza atıyorlar ya çay." diye soru sordu. Soruyu alan teyze ise muhalif muhabire hiç beklemediği bir cevap verdi. Kadın soruyu, "Hoşuma gidiyor valla ben Karadenizliyim çayı çok severim Erdoğan da atınca daha çok hoşuma gidiyor. Size Kandil'den de gül atılsa sizin hoşunuza gider." dedi. Kadının cevabı karşısında afallayan muhabir ise ne yapacağını şaşırdı.

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