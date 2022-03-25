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Dünya Erdoğan-Johnson görüşmesi sonrası İngiltere'den Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz
Dünya

Erdoğan-Johnson görüşmesi sonrası İngiltere'den Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi'ndeki görüşmesine ilişkin İngiltere'den açıklama geldi. Açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle bekledikleri ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:10:00 -
Erdoğan-Johnson görüşmesi sonrası İngiltere'den Türkiye açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

Açıklamada "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, liderlerin, kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

Açıklamada, Johnson'ın, yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

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