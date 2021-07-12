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Siyaset Erdoğan, İsrail Başkanı ile görüştü
Siyaset

Erdoğan, İsrail Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Yitzag Hertzog ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:59:00 - 2021-07-12 22:05:40
Erdoğan, İsrail Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Yitzag Hertzog ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yitzak Hertzog’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu’nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdi.

Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

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