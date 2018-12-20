Erdoğan: İran'ın yanında durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının doğru olmadığını belirten Erdoğan, 'Kardeş İran'ın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

4 Ekim 2017’de İran’ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

Değerli kardeşim Ruhani ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017’de 11 milyar dolar, 2018 Ekim itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

ABD'nin kararını doğru bulmuyoruz

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların arttığı bu dönemde kardeş İran'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklamalarından satırbaşları:

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kalkınması için iyi bir toplantı yaptık. İki ülkenin arasındaki işbirliği konuları, bölgesel, uluslararası konuları ele aldık, olumlu konular konuştuk.

İki ülke ilişkilerinin temeli, ortak çıkarlar, barış, kalkınma ve bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz.

ABD’nin uyguladığı tek taraflı, zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları karşısında teşekkür ediyorum.

ABD’nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem terörist bir eylemdir, çünkü diğer ülkeleri korkutuyor.