Erdoğan imzaladı! Emekli olmak isteyenlere müjde

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtuluyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor.

Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi.

Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.

Geçmiş Bağ- Kur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.

Askerlik erkene çeker

Askerlik günlerini satın alarak primlerini tamamlayıp emekli olabilecek duruma gelen erkek sigortalılar ile doğum borçlanması ile prim borçlarını tamamlayıp emekli olabilecek duruma gelen kadın sigortalılar bu paraları kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyebilecek.

Böylece toplu parası olmadığı için emekli olamayan vatandaşlara emeklilik yolu açılacak. Üstelik bu paraların geri ödemesi emekli maaşından 36 taksitle kesilerek yapılacak.

Askerliğini sigortadan önce yapanlar belli bir süre askerlik günlerini borçlandıklarında (satın aldıklarında) işe giriş tarihini geri çekebiliyor.

Bu da onlara 1 yıl erken emeklilik yolunu açıyor. Askerliğini sigortadan sonra yapanlar ise günlerini borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor.