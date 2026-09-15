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Gündem Erdoğan ile Emre arasında duygulandıran diyalog: ‘Allah’a bunun hesabını nasıl veririm?’
Gündem

Erdoğan ile Emre arasında duygulandıran diyalog: ‘Allah’a bunun hesabını nasıl veririm?’

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki gençlik buluşmasında engelli genç Emre ile arasındaki samimi diyalogla duygusal anlar yaşattı. Yıllardır kente her gittiğinde kendisini karşılayan Emre'nin sözlerine karşılık veren Erdoğan, "Ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?" diyerek gönülleri fethetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluştu. Programda engelli genç Emre'nin sözleri Başkan Erdoğan'ı duygulandırırken, Erdoğan'ın yıllardır Samsun ziyaretlerinde gördüğü Emre'ye, “Otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?” sözleriyle karşılık verdi.  

"OTOBÜSTEN GÖRÜP DE AŞAĞI İNMESEM ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRİM"

Samsunlu engelli genç Emre, Başkan Erdoğan'a "hoş geldiniz" diyerek, bir süre önce annesiyle birlikte yolda ilerlerken Erdoğan'ın otobüsünü durdurduğunu ve Erdoğan'ın kendisine bir isteği olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum." karşılığını verdi.

Emre, "Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Başkan Erdoğan ise "Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bizleri inşallah yalnız koymasın." dedi.

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