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Gündem Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
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Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

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Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.

İFADE İŞLEMİ 2 SAAT SÜRDÜ - 

 

Şaşmaz, Özdener ve Aysan yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

 

"KOZİNOĞLU İLE İLGİLİ SENARYO NASIL YAZILDI?"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadesinden ayrıntıları paylaştı.

Buna göre, senaristlere “Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı? Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi, size bir senaryo dayatması yapıldı mı?” soruldu.

Senaristler ise şu ifadeleri kullandı.

"Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur."

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