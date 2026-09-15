Her derde deva kızılcık, bağırsakları koruyor! Sonbaharın habercisi... Tansiyonu düşüren 1 şişe suyu: Öyle bir şey ki...

Sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Kızılcık suyunun veya kızılcıkların midede H. Pylori bakterisini engellediği ve bağırsak iltihabına karşı koruduğu tespit edildi. CRP oranını düşürür. CRP, C-Reaktif Protein demektir, vücuttaki iltihap oranını gösteren bir belirteçtir. CRP erken yaşlanmanın, kronik hastalığın ve bilişsel gerilemenin tetikleyicisi olabiliyor. Kızılcık tüketen kişilerin C-reaktif protein düzeylerinin daha düşük olduğunu gösterdi.Kan dolaşımını artırır. Kızılcığın damarlardaki esnekliği artırdığı görüldü. Bu durum kalp üzerindeki baskıyı azaltıyor ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Dolaşım sisteminin iyi olması ise enerjiyi ve bilişsel işlevi de yükseltebiliyor. Bağırsak sağlığını destekler. Kızılcık tüketmenin bağışıklık, ruh hali ve sindirim sağlığına bağlı faydalı bağırsak bakterilerinde olumlu değişimlere yol açtığı görüldü.Beyni güçlendirir. Kurutulmuş kızılcığın yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlev ve sinirsel işlevsellik üzerindeki etkisini değerlendirildi. Yaşları 50 ile 80 arasında değişen 60 yetişkin, 12 hafta boyunca günde bir küçük fincan kızılcık tüketti. Deneme süresinden sonra araştırmacılar, plaseboya kıyasla katılımcılarda görsel epizodik hafıza ve sinirsel işlevlerde iyileşmeler ve müdahale sırasında LDL kolesterolünde önemli bir azalma gözlemledi. Doğal Karışımlarla Saçlarınızı Canlı Tutun Kafa deriniz havada nem eksikliği nedeniyle kış aylarında her zamankinden daha kurudur ve kıvrılır. Bu kepek ve saç dökülmesine neden olabilen saçlı deri tahrişine neden olur. Çoğu insanın farkında olmadığı şey kepekli sorunun doğru bakımla süper yönetilebilir olabileceğidir. Tek ihtiyacınız olan şey, bir çorba kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağı ve bir çay kaşığı limon suyu. Yağı, sıcak olana kadar birkaç saniye ısıtın ve sonra limon suyu ile karıştırın. Yağı, kafa derinize geçirin ve 20-30 dakika bekletin. Şampuanı ve koşulu ile durulayın. Statiklere Dikkat Kışın en can sıkıcı şeylerinden biri de statiktir. Süveterler, eşarplar, eldivenler saçlarınıza takılıp statik, kıvırcık bir karmaşa haline geliyor gibi görünüyor. Bunu çözmek için saçınızı tararken plastik ve kabuk kıllarının birleşimine sahip bir saç fırçası kullanın. Saçınızı koruyan ve besleyen doğal yağları uzaklaştırmak için saçlarınızı yalnızca sıcak suyla değil ılık suyla yıkayın. Saçınızı pürüzsüz bir şekilde korumak için bir bırakma kremi uygulayın. Sağlıklı Saç İçin Zeytinyağı İki çay kaşığı zeytinyağını ısıtın ve yavaşça kafa derinizde masaj yapın. Bu yavaş masaj, yağın köklere derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı olur. Bu, kafa derinizin nemli kalmasını ve kan dolaşımını iyileştirmenize yardımcı olur ve foliküllerin yeterince beslenmesini sağlar. Saç dökülmesini de önleyecektir. İsteğe bağlı olarak, yağın birkaç çorba kaşığı suyunu saçınızın tüm uzunluğunu derin şartlandırma işlemi olarak kaplayabilirsiniz. Saçınızı Doğru Şekilde Yıkayın Saçlarınız kış aylarında alabileceği tüm neme ihtiyaç duyar ve bu da saç bakımı alışkanlığınızı hayati bir parçası haline getirir. Saç yağları haftanın en az bir kere kullanılması saçınızın sağlığını korumak için hayati önem taşır. Her yıkamayı bir krem uygulanmanız önemlidir. Saçınızı şampuanlayın ve iyice yıkayın. Tüm köpükleri duruladıktan sonra saç kremi orta boylarından başlarına kadar uygulamaya başlayın. Saçlarının en eski ve en hasarlı parçaları oldukları için uçlara konsantre olun. Kremi birkaç dakika içinde bırakın ve serin veya ılık suyla durulayın. Yıkama işlemini nemli halde kapatacak ve saçınızı pürüzsüz şekilde soğuk suyla yıkamanız önerilir. Her derde deva kızılcık bağırsakları koruyor! Sonbaharın habercisi... Tansiyonu düşüren 1 şişe suyu: öyle bir şey ki Erzincan’da Pazar tezgâhların da yer almaya başladı. Halk arasında her derde deva olarak bilinen kızılcık, kan akışını rahatletarak yüksek tansiyonu düşürmeye ve vücudu güçlendirmek en önemli sağlık kaynaklarındandır. Ekşi ve mayhoş tadıyla bu mevsimde en çok tüketilen meyveler arasında yer alıyor. Erzincan’da kızılcık mevsimi başladı. Pazar tezgâhlarında görücüye çıktı. Köylüler tarafından pazara getirilip 80 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarına rağmen vatandaşın talebi genel olarak iyi görünüyor. Fiyatı 100 TL olan kızılcık meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Doğal olarak bizlere sunulan kendine has aromatik lezzetleri olan meyvelerden biri de Kızılcık’tır. Uzmanlar tarafından yüksek besin maddesi ve antioksidan içeriği nedeniyle sağlıklı bir kaynak olarak ifade edilen kızılcık, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde oldukça fazla bulunuyor. Satışları ve kızılcığın faydaları hakkında bilgi veren satıcı; “ kendi bahçemizde üretiyoruz. 3 çeşit kızılcık bulunmaktadır. Halkın talebine göre pazara kızılcık getiriyoruz. Bu meyve belirli hastalıklara şifa kaynağı olarak bilinir. Böbrek taşını düşürür, şekeri dengeler ve bunun gibi bir çok hastalığa iyi gelir. Vatandaşlar kızılcığı kaynatarak suyunu içip şifa dile evlerinde bulundurabilirler” dedi. 80 ile 100 lira arasında değişiyor fiyatları. Vatandaşın talebi genel olarak iyi görünüyor. Kızılcık suyu, kan damarlarını genişleterek ve kan akışını rahatleterek yüksek tansiyonu düşürmeye ve dengelemeye yardımcı olur. Tansiyona ve Kalbe EtkileriDamar Esnekliği: Damarlardaki esnekliği artırır ve kalp üzerindeki baskıyı hafifletir.Potasyum Desteği: İçerdiği potasyum minerali sayesinde kan basıncını düzenler.Kızılcık suyu, içerdiği antioksidanlar ve damar sağlığını destekleyen bileşenler sayesinde kan basıncını zamanla dengelemeye ve düzenli tüketimde Yüksek Tansiyonu Olan Yetişkinlerde Kızılcık Suyu: düşürmeye yardımcı olur. Kızılcığın doğal bir tansiyon düzenleyicisi olması onu daha cazip bir meyve haline getiriyor. Marmelat, şurup ve çay formu olan kızılcığın faydaları saymakla bitmiyor. Kızılcıklar çeşitli türde vücut için faydalı biyoaktif bileşenler içeriyor. Bilim insanları 20. yüzyıldan bu yana kızılcığın insan sağlığı üzerinde etkilerini araştırmaya devam ediyor. Kızılcığın bilimsel çalışmalarca ispatlanmış faydaları şöyle: İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir, kalp sağlığını korur. Kızılcık, antosiyaninler, proantosiyanidinler ve kersetin gibi kalp sağlığını korumaya yardımcı antioksidanlar içeriyor. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda kızılcık suyu veya özlerinin çeşitli kalp hastalığı risk faktörlerine karşı faydalı olduğu, HDL iyi kolesterol seviyesini artırdığı, kötü kolesterolü, yüksek tansiyonu düşürdüğü, kandaki homosistein düzeylerini azaltarak kan damarlarındaki iltihaplanma riskinizi azalttığı görüldü. Sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Kızılcık suyunun veya kızılcıkların midede H. Pylori bakterisini engellediği ve bağırsak iltihabına karşı koruduğu tespit edildi. CRP oranını düşürür. CRP, C-Reaktif Protein demektir, vücuttaki iltihap oranını gösteren bir belirteçtir. CRP erken yaşlanmanın, kronik hastalığın ve bilişsel gerilemenin tetikleyicisi olabiliyor. Kızılcık tüketen kişilerin C-reaktif protein düzeylerinin daha düşük olduğunu gösterdi.Kan dolaşımını artırır. Kızılcığın damarlardaki esnekliği artırdığı görüldü. Bu durum kalp üzerindeki baskıyı azaltıyor ve kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor. Dolaşım sisteminin iyi olması ise enerjiyi ve bilişsel işlevi de yükseltebiliyor. Bağırsak sağlığını destekler. Kızılcık tüketmenin bağışıklık, ruh hali ve sindirim sağlığına bağlı faydalı bağırsak bakterilerinde olumlu değişimlere yol açtığı görüldü.Beyni güçlendirir. Kurutulmuş kızılcığın yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlev ve sinirsel işlevsellik üzerindeki etkisini değerlendirildi. Yaşları 50 ile 80 arasında değişen 60 yetişkin, 12 hafta boyunca günde bir küçük fincan kızılcık tüketti. Deneme süresinden sonra araştırmacılar, plaseboya kıyasla katılımcılarda görsel epizodik hafıza ve sinirsel işlevlerde iyileşmeler ve müdahale sırasında LDL kolesterolünde önemli bir azalma gözlemledi.