Kiralık araçta yeni dönem! Esnaftan ilk yorum
Eskişehir'de kiralık araçlarda 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı getirilmesiyle birlikte araç esnafı kayıt dışı v e kalitesiz araç kiralamanın önüne geçilebileceği için memnun.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'de kiralık araçlarda 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı getirilmesiyle birlikte araç esnafı kayıt dışı v e kalitesiz araç kiralamanın önüne geçilebileceği için memnun.
"Herkes kendi işini yapacak"
Yeni yasayla birlikte sektörde uzun süredir yaşanan standart dışı hizmet anlayışının son bulacağını belirten Çoban, "Yeni yasa 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı ile yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte hem müşteri konforu ve güvenliği sağlanacak hem de sektörümüz nefes alacak. Önceden araba kiralama sektörüyle hiçbir alakası olmayan kişiler, araç yaşına ve kilometresine bakmaksızın birkaç arabayla kiralama işi yapabiliyordu. Bu durum piyasada ciddi bir fiyat dalgalanmasına ve haksız fiyata yol açıyordu. Artık bu ortadan kalkacak, herkes kendi işini yapacak" dedi.
Düzenlemenin müşteri tarafında güvenlik ve kaliteyi en üst seviyeye çıkaracağını dile getiren Metin Çoban, merdiven altı kiralamalarda yaşanan mağduriyetlere dikkat çekerek şunları söyledi: "Merdiven altı firmalardan ucuza araç kiralayan müşteriler yolda büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Kliması çalışmayan, lastik veya motor arızası olan araçlarla yola çıkan sürücüler can güvenliğini riske atıyor. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı aracını yolda bırakıp kurumsal ve standartlara uygun firmalardan yeniden araç kiralayan çok sayıda müşterimiz oldu. Yeni yasayla birlikte hem hizmet kalitesi hem de güvenlik tavan yapacak."
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