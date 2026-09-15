Kiralık araçta yeni dönem! Esnaftan ilk yorum

Yeni yasayla birlikte sektörde uzun süredir yaşanan standart dışı hizmet anlayışının son bulacağını belirten Çoban, "Yeni yasa 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı ile yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte hem müşteri konforu ve güvenliği sağlanacak hem de sektörümüz nefes alacak. Önceden araba kiralama sektörüyle hiçbir alakası olmayan kişiler, araç yaşına ve kilometresine bakmaksızın birkaç arabayla kiralama işi yapabiliyordu. Bu durum piyasada ciddi bir fiyat dalgalanmasına ve haksız fiyata yol açıyordu. Artık bu ortadan kalkacak, herkes kendi işini yapacak" dedi.