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İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

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İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

Koca Icardi'nin düştüğü bu hal insana; "Ne oldum değil ne olacağım demeli" sorusunu sorduruyor...

#1
Foto - İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

Galatasaray'la olan sözleşmesi biten ve şu anda hala kendisine kulüp arayan Mauro Icardi'nin rotası İtalya olacak gibi duruyor. Lazio, Arjantinli golcü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Ancak gelen rakamlara bakılacak olursa Icardi, sarı-kırmızılılardan kazandığının çok daha azına imza atacak gibi duruyor.

#2
Foto - İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

Galatasaray'la olan sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan Mauro Icardi için Lazio cephesinden ilk resmi durum değerlendirmesi geldi. İtalyan gazeteci Matteo Petrucci, Arjantinli golcünün Lazio'ya transfer olasılığını ve masadaki rakamları duyurdu.

#3
Foto - İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

Icardi'nin mali beklentilerine değinen Petrucci, Lazio’nun bütçe sınırlarını aşmayacağını vurguladı. Arjantinli forvetin Galatasaray'da kazandığı yüksek yıllık ücreti (imaj hakkıyla beraber yaklaşık 12.5 milyon Euro) İtalya'da talep edemeyeceğini belirten gazeteci, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

"Lazio bu transfer için görüşmelere başlarsa teknik direktörün onayı hazır. Ancak Icardi, Galatasaray'da aldığı kazancın aynısını isteyemez. Lazio, oyuncuya 2,5 milyon Euro'dan fazla bir teklif sunamaz."

#5
Foto - İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

Bu rakam, tecrübeli golcünün Türkiye’de kazandığı yıllık ücretin yaklaşık 5'te 1'ine denk gelirken, Lazio yönetiminin transferde aceleci davranmadığı ifade edildi.

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