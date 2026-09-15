İtalyanların Icardi hamlesi şaşırtacak! Teklif ortaya çıkıt bile...

Galatasaray'la olan sözleşmesi biten ve şu anda hala kendisine kulüp arayan Mauro Icardi'nin rotası İtalya olacak gibi duruyor. Lazio, Arjantinli golcü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Ancak gelen rakamlara bakılacak olursa Icardi, sarı-kırmızılılardan kazandığının çok daha azına imza atacak gibi duruyor.