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Dünya Hürmüz’de tanker tartışması! İddialar yalanlandı
Dünya

Hürmüz’de tanker tartışması! İddialar yalanlandı

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Hürmüz’de tanker tartışması! İddialar yalanlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Algaya adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nda mayına çarptığı iddiasını reddetti. CENTCOM, tankerin geçen ay İran füzesiyle vurulduğunu, hafta sonu ise Umman açıklarında İHA saldırısına uğradığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’ndaki Panama bayraklı Algaya petrol tankerinin durumuna ilişkin ABD ve İran’dan birbiriyle çelişen açıklamalar geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, geminin mayına çarparak alev aldığını ileri sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tankerin İran tarafından iki ayrı saldırıda hedef alındığını bildirdi.

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nda Algaya adlı petrol tankerinin mayına çarptığı yönündeki açıklamasını yalanladı. CENTCOM, "İran Devrimi Muhafızları Ordusu, Panama bayraklı bir petrol tankerinin yakın zamanda Hürmüz Boğazı’nda bir deniz mayınına çarptığını iddia ediyor. Bu yalandır. Gerçek, Panama bayraklı Algaya adlı petrol tankeri geçen ay bir İran füzesi tarafından vurulmuş ve kullanılamaz hale getirilmişti. Bu hafta sonu İran, Umman kıyılarında duran tankeri bir kez daha insansız hava aracıyla (İHA) vurdu. Tanker şu anda bölgesel bir ortak tarafından çekilmektedir. Devrim Muhafızları’nın bu asılsız iddiası, boğazdaki ticari gemileri engellemeye çalışırken başvurduğu yalanların ve gözdağı verme girişimlerinin bir başka örneğidir" dedi.

Tankerde yangın çıktığı öne sürülmüştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tankerin Hürmüz Boğazı’nın güneyinde geçişe kısıtlanmış bir bölgede mayına çarptığını belirtmiş, tankerde yangın çıktığını aktarmıştı. Devrim Muhafızları, yangını kontrol altına alma çalışmalarının başarısız olduğunu, geminin tamamının alevler içinde kaldığını belirtmişti. Söz konusu güzergahın kullanılmasının tehlikeli olduğuna ilişkin uyarılar yapıldığını hatırlatan Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün kendi denetimlerinde olmaya devam ettiğini yinelemişti.

Öte yandan Devrim Muhafızları Algaya’nın 2 ile 3 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip süper tanker sınıfında olduğunu belirtse de tankerin orta büyüklükte olduğu ortaya çıktı.

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