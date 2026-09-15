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Yaşam 9 saat boyunca her yerde arandı! 6 yaşındaki Bünyamin bakın nerede bulundu
Yaşam

9 saat boyunca her yerde arandı! 6 yaşındaki Bünyamin bakın nerede bulundu

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9 saat boyunca her yerde arandı! 6 yaşındaki Bünyamin bakın nerede bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde evinin yakınında oynarken kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin Çitçi için ekipler gece boyunca seferber oldu. Küçük çocuk, saatler süren aramanın ardından bulundu.

Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin Çitçi, ailesi ve ekiplerin 9 saat süren aramasının ardından sağ salim bulundu.

 

Muşambalar arasındaydı

Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkisindeki evlerinin yakınında oynayan Bünyamin Çitçi, dün saat 18.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi muhtardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda küçük Bünyamin, saat 03.00 sıralarında evin yanındaki kümes ve depo olarak kullanılan tahta paletler üzerindeki muşambalar arasında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Bünyamin Çitçi’nin bulunma anları cep telefonuyla görüntülendi. Ekiplerin birkaç kez adıyla seslendiği Bünyamin'in uyandığı, karşısında ekipler ve aramaya katılan vatandaşları görünce şaşırdığı ve bir süre kendisine gelemediği görüldü. Ekiplerin ve aramaya katılanların çocuğun bulunmasıyla yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı.

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