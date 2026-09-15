  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan seçim rüşveti: Temsilciler Meclisi Başkanından itiraz Seçim ittifakı yapan muhafazakârlar neredesiniz? Yeni Partili Gökçe Gökçen’den LGBTİ+ avukatlığı Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın özel jeti alev aldı NATO Karargahı'ndan Kremlin'e açık tehdit! Putin'in çabaları boşuna! Her an tepenize inmeye hazırız Adliyeye sevk edildi! Ünlülerin avukatı bakın ne dolaplar çevirmiş Bakan Tekin’den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yorumu! Hedef erdemli nesiller yetiştirmek DEM Heyeti İmralı’da! Teröristbaşından "Şartlı Barış" Mesajları! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılı açılında konuştu: Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor Almanya’da akaryakıt fiyatlarında rekor! Togg’u benzinli sanan Özlem Gürses’e gelsin Çocuklar aç ve susuzmuş! PISA başarısına CHP kılçıklığı
Dünya Suudi Arabistan'dan acil durum çağrısı!
Dünya

Suudi Arabistan'dan acil durum çağrısı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suudi Arabistan'dan acil durum çağrısı!

Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Necran bölgesinde olası tehlikelere karşı alarm verildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bölgede yaşanabilecek acil durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunan Necran bölgesinde olası tehlikelere karşı alarm verildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, bölgede yaşanabilecek acil durumlara karşı vatandaşları uyardı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla Necran’da meydana gelebilecek olası acil durumlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir süre sonra, verilen tehlike uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Necran için yayımlanan ikazın ardından tehlikenin ortadan kalktığı ifade edildi.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Ensarullah Hareketi, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Fidan Şam’da konuştu: İsrail bölge için büyük tehdit
Dışişleri Bakanı Fidan Şam’da konuştu: İsrail bölge için büyük tehdit

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan Şam’da konuştu: İsrail bölge için büyük tehdit

El Halil’de silahlı bir İsrailli 5 Filistinli çocuğu alıkoydu
El Halil’de silahlı bir İsrailli 5 Filistinli çocuğu alıkoydu

Dünya

El Halil’de silahlı bir İsrailli 5 Filistinli çocuğu alıkoydu

Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti
Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti

Gündem

Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23