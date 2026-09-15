Suudi Arabistan’a füze ve İHA saldırısı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Suudi Arabistan, Husilerin Hamis Muşayt, Ebha ve Taif’e füze ve İHA’larla düzenlediği saldırılarda 13 sivilin yaralandığını duyurdu. Saldırılarda 7 ev ve 2 aracın da hasar gördüğü bildirildi.
Suudi Arabistan’daki üç kentte sivil altyapının hedef alındığını açıklayan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, saldırılardan Yemen’deki İran destekli Husileri sorumlu tuttu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon adına X hesabından açıklama yapan Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif’e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini belirtti. Maliki’nin verdiği bilgiye göre, saldırılarda 13 sivil yaralandı; 7 ev ile 2 araçta hasar oluştu.
KOALİSYONDAN OPERASYON MESAJI
Husilerin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ettiğini ifade eden Maliki, koalisyon güçlerinin saldırılara karşı gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.
Maliki, alınacak önlemlerin Husileri caydırmayı ve saldırılarla mücadele etmeyi amaçladığını kaydetti.