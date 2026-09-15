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Dünya Suudi Arabistan’a füze ve İHA saldırısı!
Dünya

Suudi Arabistan’a füze ve İHA saldırısı!

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Suudi Arabistan’a füze ve İHA saldırısı!

Suudi Arabistan, Husilerin Hamis Muşayt, Ebha ve Taif’e füze ve İHA’larla düzenlediği saldırılarda 13 sivilin yaralandığını duyurdu. Saldırılarda 7 ev ve 2 aracın da hasar gördüğü bildirildi.

Suudi Arabistan’daki üç kentte sivil altyapının hedef alındığını açıklayan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, saldırılardan Yemen’deki İran destekli Husileri sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon adına X hesabından açıklama yapan Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif’e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini belirtti. Maliki’nin verdiği bilgiye göre, saldırılarda 13 sivil yaralandı; 7 ev ile 2 araçta hasar oluştu.

KOALİSYONDAN OPERASYON MESAJI

Husilerin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ettiğini ifade eden Maliki, koalisyon güçlerinin saldırılara karşı gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.

Maliki, alınacak önlemlerin Husileri caydırmayı ve saldırılarla mücadele etmeyi amaçladığını kaydetti.

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Yorumlar

Vvv

Yahudi kuklası Husiler Abdnin İngiliz in İslam Coğrafyasını işgalin baş aktör şeytan İran ve Yancıları... Siyonistlere yaptıları gizli ittifak Er geç ortaya çıkacak. Uyfuöa bir savaşla bizi kandıramazlar. İran Irak Suriye Yemen Sudan Mısırın işgalinin baş aktörüdür.
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