  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CEO’dan zirveye BiP’li katılım

Yazılımdaki iddiamızda yalnız değiliz

Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor
için kalan
Gündem

Erdoğan gündeme getirmişti! Talep artınca ekim alanı iki katına çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesinde talep artınca ekim alanı iki katına çıktı. Kenevir sonrası ilçeye geri dönüşlerin de başladığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:36:00 -
Erdoğan gündeme getirmişti! Talep artınca ekim alanı iki katına çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye'nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesinde talep artınca ekim alanı iki katına çıktı.

Türkiye'de ruhsatlı ekim yapılan yerlerden birisi olan Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde mart ayında ekilen kenevirler yeşermeye başladı. Narlısaray Mahallesi'nde 2019 yılında 400 dönüm ekilen kenevir, bu sene 800 dönüme ulaştı. Kenevirin lifinin hasadı temmuzda, tohumunun ise eylül ayında yapılıyor.

İki katına çıktı

Kenevir ekiminin daha da artacağını belirten Narlısaray Mahallesi Muhtarı Halil Sezgen, "Geçen sene Narlısaray'da 400 dönüm alandan kenevir ekilmişti. Bu sene 2 katına çıktı. Bunu sebebi sözleşmeli ekim yapılmasıdır. İşçilik konusunda makine gelecek. Bu da insanları kenevir ekmeye yöneltti. Eskiden yaptığımız elle sökme, havuzlama sistemi kaldırıldı. İşçilik kolaylaştı. Çok farklı alanlarda kullanıldığını biliyoruz" dedi.

Kenevir ekimi köye dönüşü artırdı

Vezirköprü'nün eskiden beri göç verdiğini hatırlatan Sezgen, "Narlısaray'da bu kenevir işi çıktıktan sonra 2 sene içerisinde geri köyüne dönen insanlar oldu. Bunun amacı da bu kenevirin para etmesi ve piyasası olmasıdır. Burada en büyük problemimiz su sorunudur. Kenevir arazilerimiz sulanmıyor. Köyümüzde bulunan göletimiz bize yetersiz kalıyor. Şu anda planlama aşamasında olan Narlısaray Göleti diye proje var. Eğer o gölet yapılıp aktif hale geçerse bizim eskiden 3 bin nüfuslu olan mahallemiz tekrar eski haline döner" diye konuştu.

"Tesis kuracağız"

Bir tekstil fabrikasında çalışan Ziraat Mühendisi Atilla Öksüz ise, "Vezirköprü'de vatandaşlarla birlikte kenevir üretimi yapmaktayız. Bölgede kenevir ekimini teşvik etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Burada kenevir üretimi daha da arttı. Kenevir 25 bin farklı alanda kullanılıyor. Ben özel bir tekstil fabrikasında ziraat mühendisiyim. Biz bunu tekstil olarak kullanacağız. Samsun'un İncesu mevkisinde ise bir tesis kuracağız ve bunu ip haline getirerek tekstilde kullanacağız" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

putsavar

reisim olmasa hepimiz asfalt kemiriyorduk hint fakirleri gibi kaburgalarımız sayılıyordu.hepimizin karnı tok sırtı pek.ALLAH REİSİMİZİ 2053 YILINA KADAR BAŞIMIZDA TUTAR İNŞALLAH
  • Yanıtla
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı