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Ekonomi

Erdoğan: "Geçen yıl ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırım planlıyor."

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:00:20 -
Erdoğan: "Geçen yıl ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırım planlıyor."
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