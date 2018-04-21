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Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ve erken seçim sürecinin ayrıntılarını canlı yaynda açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 20:50
Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında Devlet Bahçeli görüşmesini ve erken seçim kararı alma süresini açıkladı.

Erdoğan, 'Bahçeli çağrıyı yaptığı an yoldaydım.' dedi.

İşte Erdoğan'nın konuşmasından satır başları:

Sayın Bahçeli ile bu hafta içinde bir görüşme arzumuz olmuştu.

Salı günü böyle bir durum ortaya çıkınca aynı gün benimde malum grup konuşmam vardı. Orada yine 2019’u vurguladım ben. Çünkü arkadaşlarımın henüz ne diyeceğini bilmiyordum. Daha sonra hemen toplantı odamızda arkadaşlarımı toparladım ve ilk değerlendirmeyi yaptım.

'TAKVİM BELİRLEDİK'

Bu değerlendirmeden sonra bir de geniş çaplı değerlendirelim istedim. Sonrasında bizim bizim için artık erken seçim noktasında bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba günü sabahı tekrar arkadaşlarımla bir görüşme yaptım.

'BAHÇELİ'YE TEKLİF SUNDUM'

Sayın Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdik ve görüşmemiz esnasında teklifimizi bizlerde aynen kendi tekliflerine karşı teklif olarak sundum.

'ÜNİVERSİTE SINAVINI DİKKATE ALDIK'

Olumlu yaklaştılar ve 24 Haziran’ı gerek ülkemizde okulların kapanmasını düşünerek gerek üniversite imtihanlarının yapılacağını düşünerek, malum YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu için. Burada çok seri karar alabilmenin bir ispatı da oldu bu. Hemen sayın başkana konuyu arkadaşlarım ilettiler ve hemen YÖK toplandı ve bir hafta sonraya imtihanları aldılar. Biz de 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk. 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmış olduğu basın toplantısında açıklamış oldum. Böylece 24 Haziran artık yaz tatiline filan gitmeden bayramın hemen ertesinde, üniversite imtihanlarına hemen hazırlık noktasında 1 haftalık süreyi koyarak giriyoruz. Tekrar ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun diyorum.

'MİLLETİMİZ TAMAM DERSE SAYGI DUYARIZ!'

Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu. Sadece ülkemizin huzuru, refahı nerede diye düşünüyoruz. Milletimiz devam derse devam ederiz, tamam derse saygı duyarız.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 20:50
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