Erdoğan duyurdu! Atama müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engellilere yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasının 8 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından on binlerce kişiyi ilgilendiren müjdeyi duyurdu.
Erdoğan paylaşımında, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını inşallah 8 Şubat’ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.