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Gündem Erdoğan duyurdu! Atama müjdesi
Gündem

Erdoğan duyurdu! Atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engellilere yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasının 8 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 14:58:00 -
Erdoğan duyurdu! Atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından on binlerce kişiyi ilgilendiren müjdeyi duyurdu.

Erdoğan paylaşımında, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını inşallah 8 Şubat’ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

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