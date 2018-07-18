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Erdoğan düşmanlığı... Yunan basını nefret kustu

Yunan gazetesi, Başkan seçilen Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah ifadelerin kulllanıldığı iki analiz haber yayımladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:00
Erdoğan düşmanlığı... Yunan basını nefret kustu

Yunanistan'da yayın yapan Ekathimerini gazetesi Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandallarla dolu iki yazı kaleme aldı.

Gazete, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında var olan ilişkilerin zayıfladığı iddiası ortaya atılırken, Atina’nın Türkiye ile ilişkilerde yeni bir yaklaşım geliştirmeye ihtiyacı olduğu belirtildi. Halk tarafından sandıkta seçilen Erdoğan'ı kabul etmek zorunda olduklarının belirtildiği yazıda, Türkiye'nin iç ve dış baskılar altında olduğu ve bu sebepten ötürü Başkan Erdoğan'ın gerilim politikasına başvurduğu öne sürüldü.

SKANDALLARLA DOLU İLK YAZI

Tom Ellis imzalı ilk analiz yazısında, muhalefetin Erdoğan'a karşı bir alternatif üretmediği vurgulanırken, bazı ülkelerin Başkan Erdoğan'ı istemediği ancak bunların arasında Yunanistan'ın olmadığı dile getirildi.

Darbeci askerlere kucak açan ve iltica hakkı tanıyan Atina hükümetine sahip çıkılan yazıda, Yunanistan'ın doğru bir hamle yapıldığı aktarılırken, "Hiçbir AB ülkesi hukuku ihlal etmez. Çipras, Erdoğan’a darbeci askerlerin iadesine ilişkin bir güvence verseydi bu bir hata olurdu" ifadelerine yer verildi. 

AŞAĞILIK İFADELERİN KULLANILDIĞI İKİNCİ YAZI

Alexis Papachelas'ın kaleme aldığı bir diğer analiz yazısında ise, AB kapısının Türkiye'ye tamamen kapatıldığı ve bu yüzden, Atina'nın yeni bir Türkiye stratejisi belirlemesi gerektiği kaydedildi.

Sözde analiz yazısında, Erdoğan'ın iç ve dışta baskılar karşısında saldırganlaştığı küstahlığında bulunulurken, "Erdoğan'ın, Türkiye'nin dışından ya da içinden baskı gördüğünde, gerilimi arttırmaya eğilimli olduğunu" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye hakkında skandal ifadelerin kullanıldığı yazıda, Türkiye'den "dengesiz komşu" diye bahsedildi. AB ile Türklerin yeniden bir anlaşma zemini bulması halinde ise, Yunanistan'ın yeni bir yol bulması gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:00
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