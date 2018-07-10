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Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyareti protesto eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, daha önce de PKK terör örgütünün kadın militanlarını “Özgürlük savaşçıları” diyerek afişlere koymuştu.

10 Temmuz 2018 Salı 12:18
Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Seçiminden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs’a yapacağını açıklamasının ardından Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ye yapacağı ziyareti protesto etmek için TC Elçiliği önünde basın toplantısı gerçekleştirmişti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ismi bakımından eğitim sendikası gibi görünse de gerçekte siyasetin her alanında boy göstermiş, 1976 yılında halktan destek alarak Toplumcu Kurtuluş Partisini kurarak siyasi hareket oluşturmuş radikal bir oluşum. KTÖS, Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği çirkin protestoda, “Cami bahane, siyaset şahane. Önce okul, önce hastane” yazılı pankart açarak karanlık yüzünü gösterdi. Türkiye’de binlerce öğretmenin ihraç edilip, binlercesinin de sürülüp tutuklandığını öne süren sendika, “Türkiye’de oluşan bu karanlık tablo, adanın kuzeyinde yaşayan herkes için de endişe vericidir” diyerek açıkça FETÖ’den ihraç edilen öğretmenlere destek çıktı.

Daha önce de bu gibi protestolar yapan KTÖS, 17 Ekim 2015’te bazı parti ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaya olan ziyaretini protesto etmişti. 2015’te bir skandala daha imza atan KTÖS,  PKK Terör örgütünün kadın teröristlerinin fotoğraflarını afişleştirerek, “Özgürlük mücadelesinde kadının rolü”  sloganıyla PKK ile kol kola olduğunu da göstermişti. 

‘RUMLAR GİBİ DÜŞÜNÜYORLAR’

KTÖS tarafından yapılan protestoları Akit’e değerlendiren Din Gör Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, “Kesinlikle şiddetle reddediyorum. Öğretmenler hükümeti mi, öğretmenler bakanlığı mı hiç belli değil. Hangi akla hizmet olarak yapıyorlar bunu dünyanın liderine, ekmeğini, suyunu veren lidere… Bunların dünya görüşü Rumlardan farklı değil. Rumlar gibi düşünüyorlar. Rumlar gibi yazıp çiziyorlar. Din eğitimine şiddetle karşılar. Bunların arasında 5 bin öğretmen varsa içinde sadece dört beş tane din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni var. Hükümetin düşmanı bunlar” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:18
  1. KTÖS
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Yavru vatan Kıbrıs

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