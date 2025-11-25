  • İSTANBUL
Gündem Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde
Gündem

Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldı.

Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Türkiye'nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti.

 

Erdoğan, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.

35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

