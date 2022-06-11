YENİ AKİT ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun belgesiz, delilsiz, ispatsız şekilde SADAT şirketinin önünde şov yapması sonucu SADAT tarafından kendisine 1 milyonluk manevi tazminat davası açılmıştı. SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'nin yaptığı paylaşım, "Kemal Bey'in derdi belli" dedirtecek cinsten!

"Enveryan" isimli sosyal medya kullanıcısı Türkiye'nin toprak bütünlüğü üzerine bir mesaj yazarak; "Erdoğan olmasaydı bugün Suriye'nin kuzeyinde uydu bir terör devleti (PKK) olurdu. Türkiye'nin toprak bütünlüğü sadece tartışmaya açılmaz, muhtemelen bütünlük kalmazdı. Amasız, fakatsız, net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"Enveryan" isimli kullanıcının mesajını alıntılayan SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanriverdi ise anlamlı bir paylaşımda bulunarak şunu yazdı:

"Erdoğan demek Türkiye'nin toprak bütünlüğü demek"

"Mesele SADAT değil"

Bu paylaşımdan sonra birçok kullanıcı, "Kılıçdaroğlu için mesele SADAT değil" yorumunda bulundu.

CHP'de değişen bir şey yok

CHP cenahında Türkiye'nin güvenlik meseleleri söz konusu olunca "karşı tarafı tutma" geleneği devam ediyor.

CHP'li eski büyükelçi Ünal Çeviköz'ün; "CHP, Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır. AKP taktik hatası yaptı" demesinin ardından yine CHP'li başka bir eski büyükelçi olan Yalım Eralp; "Adalar Yunanistan'ın" dedi.

Her iki yoruma da sosyal medyada vatanını seven sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiler gelmeye devam ediyor.