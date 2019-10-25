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Erdoğan Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı! Mikrofonu alıp cemaate seslendi

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası mikrofonu alarak cami cemaatine seslendi.

25 Ekim 2019 Cuma 14:58
Erdoğan Çamlıca Camii'nde Cuma namazını kıldı! Mikrofonu alıp cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu.

Danış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek, mikrofonu Erdoğan'a uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemaate şöyle seslendi:

"Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Haşr-ı Şerif'te, küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 14:58
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • Nizami alem Nizami alem 6 sa önce
    CANIMIZ KANIMIZ KUTLU DAVANA FEDA OLSUN...BÜYÜKLİDER
  • vatandaşvatandaş9 sa önce
    muhtemelen oyistemişyir
  • EymanEyman10 sa önce
    İmam halkın önde gidenleridir. Dolayısıyla şer'en Vali, komutan, Kaymakam, Başkan emri altında olanlara karşı üst olanlar, aynı zamanda İmamdır. Dolayısıyla her kes imamlık yapamazken lider isterse imamlık yapabilir ve zaten İmamlığa öncelikli hak sahibidir. Fakat beyni kıt ve art niyetli bazı kesimler bunu ya bilmedikleri ya da bildiği halde gizlemeye çalıştığı için müslüman mahallesinde salyangoz satma meselesiyle yaklaşıyorlar! Bilmezler mi din siyasettir ve Caminin dört duvarına hapsedilen laik sistem tutsağı gibi olamaz! Şimdi inşallah hakikat kervanı yola çıktı ve itler ürümeye başladı. Allah'ın izni ile en gür sada islamın olacak.
  • vatandaşvatandaş10 sa önce
    Bu türkonuşmaların yeri cami değildir camidesiyaset yapılmaz.Tasvip etmiyoruz 
  • BeKÇi MuRTaZaBeKÇi MuRTaZa10 sa önce
    TÜRKİYE EVİMİZ REİS ATAMIZ
  • Reislerin reisi...Reislerin reisi...11 sa önce
    Camilerimize Reis'in resimlerini asmamız lazım. Cuma hutbelerinin Reis'in sesinden dinletilmesi lazım. TV lerde cuma akşamları Reis dini sohbetler düzenlemesi lazım. Ne demişti Reis? "Camiler kışlamız, minareler süngümüz" Laik düzen içeri atmıştı Reis'i. Bak şimdi camilerde, cenazelerde mikrofonu elinden bırakmıyor, neredeeennnn, nereyeeeeeee....
  • mutmainemutmaine11 sa önce
    Böyle konuşabilecek başka lider yok....adam yok
  • Leyla Leyla 11 sa önce
    Ya kardeşimkoskoca cumhurumuzun başı olan sayın ERDOGAN NI görmeye ve ibadetegelmiş konuşmasa daha mı iyi olur bu seferde oraya kadar geldik iki laf etmedi denir bu insanlar her bir durumdan vazife çıkarıyor pes doğrusu . konuşmasından vazife çıkaranlar ise muhafızlardır başka ne denebilir ki
  • ERSİNERSİN11 sa önce
    REİS OLMASA ÜLKE BATARDI
  • Yunus 16Yunus 1612 sa önce
    ALLAH SENDEN RAZI OLSUN.
  • Mehmet Mehmet 12 sa önce
    YÜCE ALLAH ÖMRÜNÜ UZUN ETSIN BAŞIMIZDAN EKSİK OLMA
  • ubeydubeyd12 sa önce
    kafası basmayanlara duyurulur.... MİLLİ DAVADA VE ALLAH IN AYETLERİNİ İZHAR ETMEDESİYASET OLMAZ...FETİH SURESİNİ TEFSİRİ.. SON AYETLER....NE YANIBUNDASİYASETMİ VAR......
  • TURANTURAN12 sa önce
    Allah yar yardımcın olsun reis..
  • GerçekGerçek12 sa önce
    Allah yardımcınız olsun.
  • ................12 sa önce
    Cemal rumuzlu kardeşimiz..Kardeşim diyorum müslüman olduğunu tahmin ederek çünkü müslüman müslümanın kardeşidir. Bak bu söylediğim şimdi siyaset mi yoksa Rabbimizin biz müslümanlara tavsiyesimi!!! Siyasetle, Rabbimizin emirlerini karıştırma..
  • ahsenahsen12 sa önce
    cemale cevap.. abicim siyaset içeren tek bir cümlesini söyler misin.. bu siyasi değil milli bir meseledir.. senin gibi benciller anlayamaz..
  • CemalCemal12 sa önce
    Ibadet yeri camiler, siyaset yeri degil
  • İRFAN BALCIİRFAN BALCI13 sa önce
    adamsın başkan adam RABBİM YAR VE YARDIMCIN OLSUN
  • HuHu13 sa önce
    Ya ben bu adamı çok seviyorum NOKTA

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